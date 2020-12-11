شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب العالمى بنسبة 0.1%.. والأوقية تسجل 1841.5 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الذهب العالمى، اليوم الجمعة، إذ انخفض الدولار قرب أدنى مستوى فى عامين ونصف العام، مما بدد أثر مخاوف بشأن إرجاء حزمة تحفيز أمريكية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا.

وصعد الذهب فى التعاملات الفورية 0.1% إلى 1837.21 دولار للأوقية، وربح الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1841.50 دولار.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلى فيكس "الارتباط بين الذهب والدولار عاد بسبب أن الأسواق وضعت فى الحسبان على نحو ما التفاؤل بشأن اللقاح".

وأضافت أن الذهب يحتاج إلى محفز قوى جدا لوقف اتجاهه النزولى، وأن ذلك قد يكون على شكل اتجاه يميل صوب التيسير النقدى من جانب مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى، ومشروع قانون تحفيز مالى أكبر من المتوقع فى الولايات المتحدة أو فشل مستبعد للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ومؤشر الدولار منخفض 0.2% ويجرى تداوله قرب 90.5، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2018، ما يقلص تكلفة الذهب لحائزى العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات، أمس الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية قفزت إلى‭ ‬قرب أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر، فى برهان آخر على أن ارتفاع الإصابات بكورونا والافتقار إلى تحفيز مالى إضافى يلحقان الضرر بالاقتصاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 23.94 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 1% إلى 2353.73 دولار، وصعد البلاتين 0.1 % إلى 1027.76 دولار لكنه يتجه للانخفاض 2.5 % في الأسبوع الجاري.