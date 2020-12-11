تعرف على أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة اليوم الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 11-12-2020، استقرارا فى الأسعار بسوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات الفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وتراوحت أسعار أسعار الطماطم الكيلو بين 2.5-6.5 جنيها، والبسلة بين 7-10 جنيها للكيلو، وأسعار الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو، والكوسة 1.5- 4 جنيهاً للكيلو، وأسعار البطاطس 1.5-3 جنيها للكيلو، الجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو.
وتراوحت أسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، والباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيها للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو.
واستقرت أسعار الخيار البلدى بين2-4 جنيها للكيلو، سعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو، البطاطا 1.5 - 2 جنيها للكيلو، وسعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو، والبصل الأبيض بين 3-6.5 جنيها للكيلو، كما سجل سعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو.
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