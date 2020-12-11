شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقلص من خسائره اللحظية– تحليل - 11-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر البلاتين ارتداده التصحيحي الهابط بتسجيله لمستوى 990.50 ومن ثم ليكرر المحاولات الصاعدة باقترابه من الحاجز الأولي المتمركز عند 1050.00 تقريبا, نتوقع تقديم السعر حاليا لتداولات ضعيفة باستمرار الحاجز الحالي مع توفر فرصة للهبوط مجددا نحو 990.00 وبكسره قد تمتد الخسائر نحو 940.00 خلال الفترة القادمة.

أما تجديد المحاولات الصاعدة فإن ذلك يحتاج لثبات إيجابي فوق مستوى 1050.00 ليزيد من فرص تجديد الضغط على مقاومة القناة الصاعدة الممتدة حاليا نحو 1081.00 لحين إيجاد منفذ للانتقال للمسار الإيجابي التالي خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1050.00 و 980.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط