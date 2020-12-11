شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصارف العربية يعقد منتدى "مكافحة غسل الأموال" فى بيروت 18 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، واتحاد الغرف العربية، منتدى "مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة فى مكافحة غسل الأموال" على مدار يومى 18 و19 من شهر ديسمبر الجارى فى العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور حشد كبير من كبار المصرفيين.

ويفتتح أعمال المنتدى وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وتتطرق الجلسات إلى مناقشة قواعد غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أساس تطبيق منهج إحصائى قائم على المخاطر.

وتناقش جلسات المنتدى، دور البنوك المركزية والجهات الرقابية في الحفاظ على النظام المالي والمصرفي، واستخدام التكنولوجيا في الكشف المبكر عن مخاطر عدم الامتثال.

ويتناول المنتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجرائم المالية، وتطبيق متطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب المتوافقة مع الشمول المالي، والمخاطر الناشئة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التى أثرت على الاقتصاد العالمى.