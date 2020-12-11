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شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدولار اليوم الجمعة لعدم وجود تعاملات بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 11-12-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية ، مستقرا فى البنك المركزى المصرى عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع.
يتجه الدولار اليوم الجمعة صوب تكبد خسارة للأسبوع الرابع على التوالي إذ يعتريه الضعف مسجلا أدنى مستوياته في عدة سنوات مقابل عملات رئيسية أخرى، وأنهى الجنيه الإسترليني سلسلة مكاسب استمرت على مدى خمسة أسابيع بعد أن ظل زعماء بريطانيا والاتحاد الأوروبي على خلاف بشأن إبرام اتفاق تجاري لما بعد انفصال بريطانيا عن التكتل.
والعملة الأمريكية عالقة قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل سلة من العملات إذ يراهن المستثمرون على عوائد أفضل من عملات أخرى مع ترسخ التعافي من الجائحة.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
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