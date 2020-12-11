الاقتصاد

استقرار أسعار الدولار اليوم الجمعة لعدم وجود تعاملات بالبنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 11-12-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية ، مستقرا فى البنك المركزى المصرى عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع.

 

يتجه الدولار اليوم الجمعة صوب تكبد خسارة للأسبوع الرابع على التوالي إذ يعتريه الضعف مسجلا أدنى مستوياته في عدة سنوات مقابل عملات رئيسية أخرى، وأنهى الجنيه الإسترليني سلسلة مكاسب استمرت على مدى خمسة أسابيع بعد أن ظل زعماء بريطانيا والاتحاد الأوروبي على خلاف بشأن إبرام اتفاق تجاري لما بعد انفصال بريطانيا عن التكتل.

 

والعملة الأمريكية عالقة قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل سلة من العملات إذ يراهن المستثمرون على عوائد أفضل من عملات أخرى مع ترسخ التعافي من الجائحة.

 

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ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة15.66 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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