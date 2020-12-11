شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة مستقرة – تحليل - 11-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة حول المتوسط المتحرك 50، ويحافظ على تماسكه فوق مستوى 23.60، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة حتى الآن، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر للتوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يتواجد عند 25.06، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 23.60 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.50 والمقاومة 25.06

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد