شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يعود للانخفاض – تحليل - 11-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار مقابل الين هبوطاً بشكل ملحوظ يوم أمس ليستقر دون مقاومة الاتجاه الهابط، ولا يزال السعر داخل النطاق الجانبي الذي يظهر بالصورة، محصوراً بين الدعم 103.65 والمقاومة 104.76، لنستمر بترجيح الحركة الجانبية على المدى اللحظي إلى أن يتم اختراق أحد هذين المستويين لتحديد الأهداف التالية بشكل أوضح.

نذكر بأن كسر الدعم المذكور سيدفع السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الهابط الذي يستهدف مناطق 103.00 مبدئياً، بينما اختراق المقاومة سيقود السعر لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 105.20 ثم 106.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 103.40 والمقاومة 104.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي