اليورو يكمل النموذج الإيجابي – تحليل - 11-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج اليورو مقابل الدولار باختراق مقاومة العلم الصاعد الذي يتمثّل بالقناة الفرعية الهابطة التي تظهر بالصورة، ليحصل على حافز إيجابي جيد يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، فاتحاً الطريق أمام الاندفاع نحو محطتنا التالية التي تتواجد عند 1.2300.
وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن كسر 1.2135 يمثّل شرط أولي لاستمرار الارتفاع المقترح، حيث إن كسره سيضع السعر تحت ضغط سلبي لحظي قد يدفع التداولات لزيارة مناطق 1.2040 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2100 والمقاومة 1.2260
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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