شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار الذهب من الأعلى لها في ثلاثة أسابيع متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأعلى لها منذ 18 من تشرين الثاني/نوفمبر متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً استقراره بالقرب من الأدنى له في عامين ونصف وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير المستثمرين لفرض إقرار المشرعين الأمريكيين لحزمة تحفيزية جديدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

في تمام الساعة 05:28 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير القادم 0.16% لتتداول عند 1,840.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,843.00$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,838.50$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى 90.65 مقارنة بالافتتاحية عند 90.75.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.1%، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.5%، كما تظهر القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 1.1% مقابل 1.5%.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 76.1 مقابل 76.9 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين عن كون هناك تقدم نحو إقرار مشروع القانون الجديد للإغاثة من جائحة كورونا بقيمة 916$ مليار وأنه تم التباحث مع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنامي توقعات الأسواق بإقدام بنك الاحتياطي الفيدرالي على تعديل توجيهاته حيال خطة شراء الأصول بحلول الأسبوع المقبل خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15/16 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وفي أعقاب قيام البنك المركزي الأوروبي بالأمس بزيادة حجم مشتريات البرنامج الطارئي لمكافحة الوباء بواقع 500 مليار يورو إلى 1,850 مليار يورو ضمن الجهود الرامية لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.