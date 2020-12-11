شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سوق اللحوم اليوم الجمعة 11-12-2020 استقرارا من حيث الأسعار لجميع الأصناف فى محلات الجزارة والهايبر ماركت وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها، واللحوم الضأن بين 120-140جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140 جنيها فى الكيلو، والبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو،وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120 جنيها.

والجدير بالذكر أن الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، واصلت عمل حملات مرورية مكثفة على جميع مجازر لحوم حكومى وخاص، الهدف منها ضمان سلامة اللحوم المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للأشراف البيطرى الكامل، بالإضافة إلى شن حملات تفتيشية على أسواق اللحوم تأكيد على سلامة المعروض .

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك حملات مكثفة على مجازر اللحوم لضمان سلامة اللحوم المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر، بالإضافة الى حملات تفتيشية بالاشتراك مع مباحث التموين والجهات المعنية الأخرى للمرور على أماكن تقديم الأطعمة ذات الأصل الحيوانى والمحلات والفنادق والمطاعم وذلك لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين