شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار النيوزلندي للأعلى له في أكثر من عامين ونصف أمام نظيره الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 25 من نيسان/أبريل 2018 وليعد بصدد سادس مكاسب أسبوعية له على التوالي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:27 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.13% إلى مستويات 0.7106 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7097، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أكثر من عامين ونصف عند 0.7114، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7090.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت اتساعاُ إلى ما قيمته 55.3 مقابل 52.4 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر أسعار الغذاء والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 0.9% مقابل 0.9% في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.6% مقابل 2.7%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.1%، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.5%، كما تظهر القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 1.1% مقابل 1.5%.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 76.1 مقابل 76.9 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين عن كون هناك تقدم نحو إقرار مشروع القانون الجديد للإغاثة من جائحة كورونا بقيمة 916$ مليار وأنه تم التباحث مع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.