شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع قطاع الأعمال التصنيعي في نيوزيلندا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي بيانات القطاع الصناعي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر مع صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 55.3 مقابل ما قيمته 52.4 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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