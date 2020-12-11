شكرا لقرائتكم خبر عن «خطة الدعم» خفضت احتياطيات البنوك فتراجعت الأصول إلى 3.24 تريليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض إجمالي أصول البنوك، على أساس شهري، بنسبة 0.3%، من 3252.5 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2020، إلى 3241.2 مليار درهم بنهاية شهر أکتوبر 2020.

وقد جاء هذا نتيجة لانخفاض بنسبة 5.4% في إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي (8.9% من إجمالي الأصول البنكية وانخفاض بنسبة 0.7% في الأصول الأخرى (21.5% من إجمالي الأصول البنكية) وذلك على الرغم من زيادة إجمالي الائتمان بنسبة 0.1% (55.8% من إجمالي الأصول البنكية) وارتفاع بنسبة 1.7% في إجمالي استثمارات البنوك (% 13.8 من إجمالي الأصول البنكية )، وعلى أساس سنوي ارتفع اجمالي أصول البنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 6.6%.

وخلال شهر أكتوبر 2020، أسهمت البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية بنسبة 81.4% و18.6%، في إجمالي الأصول البنكية على التوالي. بينما شكلت البنوك الوطنية 87.4% والبنوك الأجنبية 12.6% من إجمالي الأصول البنكية.

الحسابات الجارية

وجاء الانخفاض في إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي نتيجة لانخفاض بنسبة 8.1% في الحسابات الجارية للبنوك في المصرف المركزي والايداعات الليلة واحدة بنس وانخفاض 6.9% في شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك مقابل ارتفاع 0.7% في إجمالي الاحتياطي الإلزامي للبنوك. وتجدر الإشارة إلى أن التسهيلات المقدمة من المصرف للبنوك التقليدية للإيداعات الليلة واحدة جاءت اعتبارا من يوليو 2020 كما تم تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، وذلك حسب «خطة الدعم الاقتصادي المستهدفة» المقدمة للبنوك من قبل المصرف المركزي.

ويعزى الارتفاع في إجمالي الائتمان خلال شهر أکتوبر 2020 إلى نمو الائتمان المحلي والأجنبي الذي ارتفع بنسبة 0.1% و0.3% على التوالي. وقد ارتفع الائتمان المحلي نتيجة لارتفاع بنسبة %2.1 في الممنوح للقطاع العام ( الكيانات ذات الصلة بالحكومة وتتجاوز فيها ملكية الحكومة 50% ) وارتفاع بنسبة 9.0% للائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير البنكية وظل الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي عند مستوى 255.5 مليار در في حين انخفض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 0.4%.

وخلال أكتوبر، ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة%0.1، ليبلغ 1807.0 مليار درهم. وعلى أسان سنوي، فقد سجل إجمالي الائتمان نموا بنسبة 5.8%. في نهاية شهر أكتوبر 2020 ارتفع إجمالي استثمارات البنوك بنسبة 1.7% ليصل 448.1 مليار درهم، وعلى أساس سنوي ارتفع بنسبة 9.5%.

الخصوم

ارتفعت الودائع البنكية خلال شهر أكتوبر 2020 بنسبة 0.2% مدفوعة بارتفاع بنسبة 3.0% في ودائع غير المقيمين على الرغم من انخفاض ودائع المقيمين بنسبة 0.1%. ويعزى انخفاض ودائع المقيمين إلى انخفاض الودائع الحكومية بنسبة% 5.3 (شكلت 18.4% من إجمالي ودائع المقيمين) وانخفاض ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.5% (شكلت 63.6% من إجمالي الودائع المقيمين) وانخفاض ودائع المؤسسات المالية غير البنكية بنسبة 1.2% (شكلت 2.4% من إجمالي ودائع المقيمين على الرغم من ارتفاع ودائع الكيانات ذات الصلة بالحكومة بنسبة %8.6 (شكلت 15.6% من إجمالي ودائع المقيمين).

الإقراض إلى الموارد

وخلال شهر أكتوبر، تراجعت نسبة الإقراض إلى الموارد المستقرة بنسبة 1.0% لتبلغ 77.8%، مما يعكس نموا أكبر في الودائع والموارد المستقرة الأخرى، مقارنة بالنمو في الإقراض.