شكرا لقرائتكم خبر عن إقـامـة دبي تطلـق «بـطـاقــة السعــادة» للســيـاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سيتم منح هذه البطاقة للسائح تلقائياً عند وصوله إلى منصات الجوازات في مطار دبي الدولي، حيث يتوجب على السائح استخدام هاتفه النقال لمسح الرمز الشريطي لتحميل تطبيق السعادة من متجر «أبل» أو «آندريود»، ومن ثم إدخال رقم جواز السفر وتاريخ الوصول ليتمكن السائح من الدخول إلى التطبيق الذكي الذي سيقوم بتضمين اسم السائح تلقائياً باللغتين العربية والإنجليزية. وينتهي العمل بالبطاقة مع مغادرة السائح الدولة، على أن يتم منحه بطاقة جديدة في كل زيارة يقوم بها ضيفاً مُكرماً إلى الدولة عبر منافذ إمارة دبي.

وقال اللواء محمد أحمد المري: «أطلقنا بطاقة السعادة للسياح التي ستوفر لزوار دولة الإمارات عموماً، وإمارة دبي بشكل خاص، باقة من الخدمات والخصومات الحصرية لمختلف الجهات التجارية والخدمية ضمن العديد من القطاعات، ليستمتعوا بإقامتهم في دبي، مدينة السعادة، وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من حرص إقامة دبي على ترجمة نهج الإمارة في توفير تجربة استثنائية وسعيدة لزوارها منذ لحظة وصولهم إلى مطار دبي الدولي حتى مغادرتهم».

وأضاف أن دولة الإمارات عموماً وإمارة دبي بشكل خاص تتمتع بمكانة مرموقة كأحد المقاصد السياحية المهمة على مستوى المنطقة والعالم، وذلك لما تمتلكه الدولة من مقومات جذب متعددة، في ضوء نجاح نموذجها الاقتصادي ومتانة قطاعها السياحي، والقدرة على الاستفادة من المتغيرات لضمان سلالة واستمرارية الأعمال. ولا تقتصر جاذبية دولة الإمارات على السياحة فقط، بل تمتد إلى ما تتمتع به من أمن وأمان واستقرار مجتمعي وازدهار اقتصادي وبنية تحتية لوجستية ورقمية جعلتها من أفضل الوجهات المفضّلة للسفر والإقامة.

وأوضح المري: «يسعدنا في إقامة دبي أن نتمكن من إدخال البهجة والسرور إلى قلوب جميع زوار دولة الإمارات وإمارة دبي من خلال إصدار بطاقة السعادة للخصومات»، منوهاً بأن هذه المبادرة سيكون لها انعكاس إيجابي يعزز من الارتقاء بالقطاع السياحي في الإمارة، ويسهم في ترسيخ موقع الدولة المتميز على خريطة السياحة العالمية.

ومن جانبه، قال اللواء عوض العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية: «جعلنا هدفنا هو سعادة وراحة زوارنا، ومن هذا المنطلق عملنا من خلال مبادراتنا وخدماتنا على تهيئة الظروف المناسبة للزوار التي تكفل لهم أعلى مستويات السعادة والراحة خلال فترة إقامتهم ليتماشى هدفنا مع الرؤى الثاقبة للقيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز سعادة سكان وزوار دولة الإمارات».

أطلق سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، «بطاقة السعادة للسياح» التي ستمكن السياح القادمين عبر منافذ إمارة دبي من الحصول على بطاقة خصومات مجانية تمكنهم من الاستمتاع بالعروض الترويجية والحصرية التي يقدمها شركاء «بطاقة السعادة» أثناء فترة إقامتهم في الإمارة، بحضور اللواء عوض العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية.