شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوات الكتابية: مصر تنتج 500 مليون قلم رصاص وألوان سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام جابر عضو شعبة الأدوات الكتابية وعضو جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، عن إجمالى إنتاج مصر من الأقلام الرصاص والألوان، وذلك وفقا لما تنتجه المصانع المصرية حاليا وعددها 8 مصانع، يصل إلى 500 مليون قلم رصاص، مشيرا إلى أن المصانع المصرية قادرة على تغطية السوق المحلي من منتجات أقلام الرصاص والجاف والألوان، فضلا عن دخول المصانع المصرية المنافسة العالمية نظرا لما تتمتع به من جودة وتميز فى السعر، مشددا على ضرورة ضبط عملية الاستيراد بقطاع الأدوات المكتبية حفاظا وتشجيعها للصناعة المحلية.

وأضاف جابر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن أهمية تنفيذ توجيهات الدولة بالتوسع في تصنيع مدخلات الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن ذلك يخدم جهود رئيس الجمهورية خاصة الوصول بقيمة الصادرات المصرية للخارج إلى 100 مليار دولار.

وأكد جابر، أن المصانع المصرية لديها قدرة على المنافسة عالميا؛ بل وغزو الأسواق الأوروبية والخليجية والأفريقية معا ولكن ذلك يستدعي تعاون الجميع ودعم كبير للشركات المصدرة وتخفيض الضرائب عليهم لتحفيزهم على الإنتاج وجلب عملة صعبة جراء التصدير.

وأشار حسام جابر، إلى أن قطاع الأدوات الكتابية ينافس حاليا المنتجات المستوردة، موضحا أنه يعمل على الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى للمكونات ومستلزمات الإنتاج.