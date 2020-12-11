شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح تجنبك من اشتعال شكمان السيارة أثناء القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد شكمان السيارة هو الجزء المسئول عن إخراج غازات العادم وخفض صوت المحرك، ووظيفته المهمة سحب نواتج العادم ونقلها إلى مؤخرة السيارة، كما يقوم بتبريد العادم والحد من صوته، ويحتاج لعملية تنظيف بمعدل كل 150 ألف كيلو متر تقريباً، ويتكون من غرف تجميع غازات العادم من السلندرات (فرن الشكمان) المصنعة من حديد الزهر وموصله بالشكمان المصنع من الصاج، ويتكون من ماسورة وعلبة الشكمان الأمامية، وماسورة علبة شكمان متوسطة، وماسورة وعلبة شكمان خلفية، وفى السيارات الحديثة يتم إضافة المحول الحفاز ثلاثى الاتجاهات ويتم وضعه قبل علبة الشكمان الأمامية.

خطوات تنظيف شكمان السيارة :

البعض يعتقد أن تنظيف الشكمان أمر صعب، إلا أنه يمكن تنظيف مواسير الشكمان ودبات الرصاص التى تساعد علي التخلص من رائحة الكربون وخفض درجة حرارة السيارة والتقليل من صوتها بشكل كبير دون الحاجة لتغييرها بشكل كامل ، وهناك مجموعة من الخطوات التي ستتعرف من خلالها على طريقة فك الشكمان وتنظيفه وإعادة تركيبها .

* معظم السيارات تصنع بشكمان ذات مسامير على أطرافه، فما عليك إلا أن تقوم بإحضار المفك الخاص لهذه المسامير وفكها من الطرفين وإخراجها، في بعض السيارات القديمة يلتحم الشكمان بالسيارة وليس لها مسامير تركيب، وفي هذه الحالة يمكن الذهاب إلى العامل الموجود في جراج السيارات لكي يقوم بقصها من أطراف اللحام التي تكون واضحة. وبعد فكه يمكنك ملاحظة المادة الموجود داخله والمربعات الصغيرة أو الفتحات التي يجب تنظيفها.

*قم بإحضار البخاخ الخاص بتنظيف الكاربراتير

*قم بإغلاق الشكمان من جهة واحدة فقط باستخدام قطعة بلاستيك أو لاصق شفاف أو أي شيء متوفر للقيام بذلك.

*قم برش البخاخ من الجهة المفتوحة لإذابة الزيوت وبقايا الأوساخ الناجمة عن الاحتراق وما إلى ذلك، ومن الأفضل القيام برش علبة أو علبتين حتى يمتلئ الشكمان بزيت البخاخ ثم اتركها لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات.

*قم بعملية رج للشكمان كل فترة وأخرى خلال هذه الساعات مع القيام بسد الجهتين بيديك، حيث يساعد ذلك على إذابة الرواسب وتفككها بشكل أكبر وأسرع.

*بعد مرور ساعتين أو ثلاث، قم بشطف الشكمان باستخدام البنزين.

*قم بإحضار دلو بلاستيك متوسط الحجم ويملأ بالبنزين ثم يوضع الشكمان به لمدة يوم كامل.

*يمكنك إخراج الشكمان من الدلو بعد مرور يوم والقيام بتنشيفه بالهواء الطلق أو بالهواء الساخن من مجفف لنتيجة أسرع.

*قم بإعادة الشكمان إلى مكانه من خلال تركيب المسامير مرة أخرى بنفس الطريقة أو من خلال إعادة لحام الأطراف عند العامل المختص.

ويتعرض شكمان السيارة إلي بعض المشكلات ومن أسبابها :

*تعرض الجدار الداخلى للشكمان للأكسدة .. بسبب الغازات الناتجة عن احتراق خليط الهواء والوقود.

*ينتج عن هذا الاحتراق مع بخار الماء الموجود فى العادم حمض الكبرتيك الذى يتميز بخاصية تفاعله مع المعادن وبالتالى تآكلها.

*تهريب العادم.. نتيجة لعدم إحكام تثبيت وصلات وأجزاء الشكمان جيدا أو الزيادة فى الربط خاصة الوصلة ما بين أول طرف الشكمان وأول مكان للاتصال بينه وبين المحرك أى منطقة الشفة ، وهذا يؤدى إلى حدوث ليونة للوصلة ومن ثم تسرب العادم.

*القطعة المطاطية المسئولة عن تعليق الشكمان تكون من النوع السئ .

*السلك المعلق فيه الشكمان يؤدى إلى عدم المرونة وسهولة كسره مع أى اهتزاز للسيارة.

*تعرض الشكمان للمياه فى الشتاء يساعد على سرعة تآكل الشكمان ،وعندما يتعرض للمياه وهو ساخن يحدث تأكسد المعدن وتآكله.

*وجود دخان أو أبخرة تخرج من الشكمان بصورة غير طبيعية فهذا دليل على وجود مشكلة بالسيارة.

3 أعطال فى سيارتك فى حالة تلون عادم الشكمان

من المشكلات التى تواجه قائدي السيارات هو وجود لون بعادم محرك السيارة، ففى ظروف التشغيل العادية للمحرك من المفترض أن غازات العادم تخرج من شكمان السيارة بدون لون ، ولكن هناك ثلاثة أنواع من الغازات تخرج من الشكمان في حالات معينة كل منها له لون مختلف عن الآخر.

ويمكنك تشخيص حالة المحرك فى الحالات الثلاثة، فإذا كان لون العادم أبيض مستمر مع حالات التشغيل العادية وفي جميع الظروف، فهذا دليل على أن هناك تسربا لمياه التبريد إلى غرفة الاحتراق ، وإذا كان لون العادم رمادي فاتح يميل إلى السواد فهذا دليل على احتراق كمية كبيرة من الوقود في غرفة الاحتراق مما يدل على احتياج الكربراتير للضبط (ضبط الوقود مع الهواء)، وإذا كان لون العادم أزرق سماوي فذلك دليل على أن هناك احتراق للزيت في غرفة الاحتراق، وهو دل على احتياج المحرك للإصلاح.

6 أسباب وراء اشتعال الشكمان أثناء القيادة

أثناء السير على الطريق نلاحظ تطاير كتل نارية تخرج من الخلف أسفل بعض السيارات مما يثير الفزع والخوف من قبل قائدى السيارات المجاورة على الطريق الذين يقومون بتنبيه السائق الذى يتوقف على الفور لمعرفة سبب هذه الظاهرة خوفاً على السيارة وعلى من حوله بالطريق، وهناك العديد من الأسباب التى تتسبب فى هذه المشكلة.

ويقول المهندس محمد حسن مدير الصيانة بأحد مراكز الصيانة الكبري أن هناك 6 أسباب وراء اشتعال الشكمان وهى :

• الاشتعال قد يكون نتيجة تلف بعض أجزاء من المحرك مثل صبابات العادم أو قواعدها أو دلائل الصبابات الذى يؤدى بدوره إلى تسرب زيت المحرك إلى علبة الشكمان فيشتعل عند وصول اى شراره له.

*عدم ضبط تشغيل المحرك يؤدى إلى خروج شحن هواء ووقود غير محترق من السلندرات إلى الشكمان حيث يحترق بها من شدة سخونتها مما يؤدى إلى صوت فرقعه شديدة وخروج لهب من الشكمان.

*عدم ضبط تاكيهات المحرك يؤدى إلى عدم ضبط تشغيل المحرك.

*فصل كابل كهرباء المحرك الارضى يؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة الشكمان إلى درجة الاحمرار.

*يعمل محول الحفاز ثلاثى الاتجاهات تحت درجة حرارة عالية حتى تتم التفاعلات الكيميائية ومن الممكن ان يؤدى إلى اشتعال النار فى اى مادة قابلة للاشتعال بالقرب منه.

*وأخيراً قد يكون تغيير الشكمان بأخر غير مطابق للمواصفات العلمية بمعنى حشو علبة الشكمان بمواد غير مناسبة بغرض خفض صوت المحرك وهذه المواد قابله للاشتعال فيما بعد.

نصائح لتجنب اشتعال الشكمان:

1- عند تركيب علبة الشكمان أو تغييرها يوصي بتركيب علب أصلية

2- يجب فحص زيت المحرك وإصلاحه فوراً عند وجود أى عطل يؤدى إلى نقص الزيت.

3- ضرورة تشغيل المحرك عن طريق ضبط الاسبراتير (ضبط توقيت الاشتعال) كما يتم ضبط تاكيهات المحرك.

4- التأكد من أن جميع كابلات كهرباء السيارة خاصة الأرضى موصلة تماما بشاسيه السيارة.