شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز المركزي السوداني: التضخم السنوي قفز إلى 254% في نوفمبر الماضي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الخميس إن التضخم السنوي تسارع إلى 254.23 بالمئة في نوفمبر من 229.85 بالمئة في أكتوبر.
يعاني السودان من أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، ويقول الاقتصاديون إنه قد يتحول إلى تضخم جامح ما لم يسيطر البلد على عجز الميزانية والمعروض النقدي
ويرجع الاقتصاديون ذلك إلى ارتفاع تكاليف الأغذية والمشروبات والوقود وظهور سوق سوداء للدولار الأمريكي، وهي عوامل ساهمت في الانتفاضة التي أطاحت بحكم عمر البشير العام الماضي
لكن الوضع الاقتصادي تدهور منذ الإطاحة به إذ تكابد الحكومة الانتقالية الضعيفة صعوبات للشروع في إصلاحات اقتصادية ووقف تراجع قيمة الجنيه السوداني في السوق السوداء.
وارتفعت الأسعار ارتفاعا أشد في المناطق الريفية، ليبلغ معدل التضخم فيها لشهر نوفمبر 276.81 بالمئة مقارنة مع 225.37 % في المدن.
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