شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى منذ مارس.. ارتفاع سعر خام برنت ليسجل 50 دولاراً للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة اليوم الخميس، ليتجاوز برنت 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أوائل مارس، تغذيه الآمال حيال تعاف أسرع للطلب مع شروع الدول في استخدام لقاحات للوقاية من مرض كوفيد-19.

وأبطلت حالة التفاؤل تلك أثر زيادة ضخمة في مخزونات الخام الأمريكية أظهرت استمرار وفرة المعروض المتاح.

وبدأت بريطانيا التطعيم هذا الأسبوع وقد تبدأ الولايات المتحدة بنهاية الأسبوع. ووافقت كندا أمس الأربعاء على أول لقاح لها وقالت إنها ستبدأ استخدامه الأسبوع القادم.

وصعد خام برنت 1.39 دولار بما يعادل 2.8 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 50.25 دولار للبرميل، مواصلا المكاسب لليوم الثالث. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.26 دولار أو 2.8 بالمئة ليغلق على 46.78 دولار.