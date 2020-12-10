شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تصطحب نظيرها العراقى فى زيارة للأكاديمية الوطنية للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأكاديمية الوطنية للتدريب رفقة الدكتور خالد بتال النجم، وزير التخطيط العراقى والدكتور أحمد نايف الدليمى، سفير العراق بالقاهرة، وكان فى استقبالهما الدكتورة رشا راغب، رئيس الأكاديمية.

وتضمنت الزيارة جولة فى الأكاديمية وشرح لأهم برامجها ولقاء مع عدد من المتدربين فى برامج إعداد التنفيذيين للقيادة.

وقدمت الدكتورة رشا راغب، عرضًا تفصيليًا بما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، وأهم البرامج التي تم تنفيذها والتي استهدفت الشباب المصرى والعاملين بالحكومة ونواب المحافظين وبعض الدورات التخصصية، وكذلك ما تحقق في إعداد وتدريب الشباب الأفريقي.

من جانبها، أشادت الدكتورة هالة السعيد، بما حققته الأكاديمية من تطور وقدرة على تقديم مستويات تنافس الأكاديميات العالمية في مجال التدريب وإعداد الشباب للقيادة من خلال برامج متميزة وشراكات مع أرقى بيوت الخبرة الدولية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدعم الرئاسي الذى تلقته الأكاديمية كان المحرك الرئيسي في تحقيق معدلات كبيرة في إعداد المتدربين وساعات التدريب وكذلك جودة الشباب الملتحق بالأكاديمية، والإدارة العلمية للمنظومة بشكل عام.

من جانبه، أشاد وزير التخطيط العراقي الدكتور خالد بتال النجم، بما شاهده واستمع إليه وما تحقق من إنجازات في الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأبدى رغبته في تنفيذ برامج تدريبية مشتركة مع الأكاديمية.