شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 10-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار محاولة لاختراق مستوى 1.2145 دون أن يتمكن من الثبات فوقه حتى الآن، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يدعم التوقعات بتحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.2300 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.2040 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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