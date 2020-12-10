شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تفرض غرامات على «غوغل» و«أمازون» بـ135 مليون يورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ ف ب

أعلنت الهيئة المنظمة للإنترنت في فرنسا الخميس، أنها فرضت غرامات بقيمة 135 مليون يورو على «غوغل، وأمازون»، بسبب عدم امتثالهما للتشريع الخاص بملفات تعريف الارتباط (كوكيز).

وقالت الهيئة، إنه عند تصفح المستخدم موقع «غوغل» فرنسا، تظهر العديد من ملفات الارتباط، المخصصة لأغراض دعائية على حاسوبه تلقائياً، من دون أي إجراء مطلوب من جانب المستخدم، وأكدت أن «الشيء نفسه يحدث لدى تصفح موقع أمازون فرنسا».

وأضافت الهيئة «بغض النظر عن المسار الذي اتبعه المستخدم لتصفح الموقع الإلكتروني، فإنه إما لم يحصل على معلومات كافية أو لم يتم إطلاعه بتاتاً على حقيقة تخزين ملفات (كوكيز) على حاسوبه».

وقالت الهيئة الفرنسية، إن ملف تعريف الارتباط هو من النوع «الذي يمكن تخزينه بعدما يعطي المستخدم موافقته» وبالتالي ينتهك القواعد المتعلقة بالحصول على موافقة مسبقة، وتابعت «بعد تطبيق تصاميم جديدة في سبتمبر/ أيلول، توقف موقعا الشركتين عن تخزين ملفات تعريف الارتباط على أجهزة الكمبيوتر من دون موافقة مسبقة».

وانتقدت الهيئة «غوغل، وأمازون» لعدم تقديمهما معلومات واضحة أو كاملة بشأن استخدام ملفات تعريف الارتباط، وإمكانية رفضها، وأمرت الشركتين بإدخال تعديلات خلال ثلاثة أشهر تحت طائلة فرض غرامات إضافية.

من جانبها، دافعت شركة «غوغل»عن سجلها في توفير معلومات متقدمة وأدوات تحكم واضحة لمستخدميها.

واشتكى مسؤول في الشركة من أن «القواعد الفرنسية والإرشادات التنظيمية غير مؤكدة وتتغير باستمرار».

إلى ذلك، عبرت «أمازون» عن عدم موافقتها على الغرامة، وقالت «نقوم باستمرار بتحديث ممارسات حماية البيانات الشخصية لدينا، للتأكد من تلبية احتياجات وتوقعات الزبائن والمنظمين الذين هم في تطور مستمر».