شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تهبط عقب توقعات بإصدار عقوبات أمريكية وشيكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار في المعاملات المتأخرة اليوم الخميس بعد أن قالت مصادر إن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس-400.
وهبطت الليرة إلى 7.9290 أمام العملة الأمريكية وسجلت 7.9175 في الساعة 1822 بتوقيت جرينتش، منخفضة 1.25 بالمئة عن إغلاق أمس الأربعاء..
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