شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 10-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 10-12-2020، وجاءت أبرزها البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.3 مليار جنيه، ليغلق عند 650.229 مليار جنيه.

إيقاف تداول 13 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 13 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العربية للمحابس، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، دايس للملابس الجاهزة، العامة لصناعة الورق-راكتا، الصناعات الغذائية العربية-دومتي، راية القابضة للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، دلتا للإنشاء والتعمير، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الألومنيوم العربية.

البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.3 مليار جنيه، ليغلق عند 650.229 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 512.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.2 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.41% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.87%، والعرب على 5.72% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.98% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.01%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 23 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، 61.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 62.3 مليون جنيه، 25.8 مليون جنيه، 818.4 ألف جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 10987 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 2230 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 13157 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 4236 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2093 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 3040 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1074 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 123 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 23.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.32%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 4.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.62%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 12.150جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.83%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 7.760 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.58%.

- مطاحن ومخابز الإسكندرية سعر إغلاق 11.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.28%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 1.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.83%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 3.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.45%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.87%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 1.961 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.62%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 7.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.31%.