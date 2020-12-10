شكرا لقرائتكم خبر عن "إيفا جروب" و"ايلاي ليلي" يعلنان اتفاقية شراكة استراتيجية.. الاتفاق يتيح لـ "إيفا " استيراد وبيع وتسويق وتوزيع الأدوية ذات علامة ليلي التجارية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - -- دخلت "إيفا جروب" في شراكة استراتيجية ناجحة مع "ايلاي ليلي"، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية، ومساهمة بشكل كبير في صناعة الرعاية الصحية في السوق المصري.

وبموجب تلك "الشراكة"؛ ستمتلك "إيفا جروب" حقوق بيع، وتسويق، وتوزيع منتجات "ليلي" في مجالات الأورام، والسكري، وأمراض الجهاز العصبي، والجهاز العضلي، وجراحة المسالك البولية، وأمراض المناعة.

وتهدف "الشراكة" إلى توسيع نطاق توافر وإمكانية وصول المرضى ومقدمي الرعاية الصحية للأدوية المبتكرة من إنتاج "ليلي"، التي قد يحتاجون إليها.

وقال د. رياض أرمانيوس، المدير التنفيذي لـ "إيفا جروب": "تعد الشراكة بين ايفا جروب وليلي علامة فارقة لكلتا الشركتين، وكذلك مقدمي الرعاية الصحية والمرضى الذين يحتاجون إلى علاجات ليلي المبتكرة".

وأضاف: "نحن في إيفا جروب نتطلع إلى الاستفادة من قدراتنا وخبراتنا، لتقديم منتجات ليلي المبتكرة للمرضى الذين يحتاجون إليها في جميع أنحاء مصر".

تابع: "نحن فخورون بشراكتنا مع شركة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية مثل "ايلاي ليلي"، وستستمر تلك الشراكة في توسيع مجموعة منتجاتنا في كل من مصر والأسواق الدولية المختلفة التي نعمل بها لتعزيز خيارات العلاج للمرضى".

تأتي تلك الشراكة الاستراتيجية، استمرارًا للنجاحات المتعددة التي حققتها "إيفا جروب" في توفير أحدث الأدوية في مصر، وأكثر من 40 دولة حول العالم.

فيما يتعلق بتوزيع أدوية "ليلي" في مصر، قالت السيدة/ ليندا أرمانيوس، المدير التنفيذي الثاني لـ "إيفا جروب": " من خلال معرفتنا العميقة بالسوق المحلي، وقدراتنا التسويقية، سنوسع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية المبتكرة في مصر".

من جهته، قال الدكتور أحمد فهمي، المدير العام لشركة "ايلاي ليلي" في شمال افريقيا: "لأكثر من 140 عامًا، التزمت (ليلي) بوعدها بتوحيد اهتمامها بصحة المريض، مع جهودها في البحث العلمي والابتكار لجعل الحياة أفضل للبشر في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "من خلال شراكتنا مع (إيفا جروب)، ستستمر منتجات (ليلي) في التواجد بقوة في مصر، لنفي بوعدنا بأن تكون أدويتنا في متناول يد المرضى الذين يحتاجون إليها في مصر ".