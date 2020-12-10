شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه و"برنت" يقفز أعلى 50 دولاراً للمرة الأولى منذ مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وبالتزامن مع الأنباء الإيجابية بشأن لقاحات فيروس كورونا ليتجاوز خام "برنت" مستوى خمسين دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مارس/آذار الماضي.



واستعابت سوق النفط ما أعلنته إدارة معلومات الطاقة أمس بارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 15.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض قدره 700 ألف برميل.



وكان الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" قد تعهد بتطعيم 100 مليون مواطن أمريكي خلال 100 يوم بعد توليه مهام منصبه رسميا فى كانون الثاني/يناير المقبل.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 91.1 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بحلول الساعة 16:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.4% إلى 47.5 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 47.7 دولار وأقل سعر عند 45.5 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 4.2% إلى 50.9 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 51.06 دولارا وأقل سعر عند 48.8 دولار.