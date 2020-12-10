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وتناولت الورشة عددا من المحاور، شملت تقديم نبذة عن أعمال اللجان الضريبية والأمانة العامة، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، متضمنة تفصيلا عن الرحلة التنظيمية للدعاوى وقواعد التمثيل النظامي أمام دوائر اللجان الضريبية، ومراحل التقاضي والاعتراض والتظلم، ابتداء من تقديم الدعوى وكيفية انعقاد الجلسات وضبطها، ونبذة عن مرحلة الاستئناف والالتماس.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقاضي أمام اللجان الضريبية عنوان ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية، بالتعاون مع الأمانة العامة للجان الضريبية.وتناولت الورشة عددا من المحاور، شملت تقديم نبذة عن أعمال اللجان الضريبية والأمانة العامة، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، متضمنة تفصيلا عن الرحلة التنظيمية للدعاوى وقواعد التمثيل النظامي أمام دوائر اللجان الضريبية، ومراحل التقاضي والاعتراض والتظلم، ابتداء من تقديم الدعوى وكيفية انعقاد الجلسات وضبطها، ونبذة عن مرحلة الاستئناف والالتماس.

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