هيونداي تعتزم استثمار 5.5 مليارات دولار في السيارات الكهربائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم شركة هيونداي موتور استثمار 60 تريليون وون (5.5 مليارات دولار) في تقنيات وأنظمة النقل المستقبلية وبخاصة السيارات الكهربائية بهدف تعزيز حصتها من سوق السيارات سريعة التطور العالمية.

وذكرت هيونداي في بيان أمس أنها ستعزز قائمة منتجاتها من السيارات الكهربائية للوصول بحصتها السوقية إلى ما بين 8 و10% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في العالم بحلول 2040 .

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هيونداي تعتزم إطلاق السيارة الكهربائية إيونيك5 خلال العام المقبل، وهي أول طراز كهربائي بالكامل يعتمد على منصة السيارة الكهربائية الخاصة بها المعروفة باسم «المنصة الكهربائية المعيارية العالمية» (إي-جي.أم.بي).

وبحسب هيونداي فإن الطراز الكهربائي الجديد يتم شحنه خلال 28 دقيقة فقط ويمكنه قطع مسافة تصل إلى 450 كلم قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.

وتستهدف هيونداي طرح أكثر من 12 سيارة كهربائية جديدة اعتمادا على منصة «إي-جي.إم.بي» بحلول 2025، مع استهداف بيع 560 ألف سيارة كهربائية سنويا من خلال هذه الخطة.

يذكر أن هيونداي تبيع حاليا سيارتين كهربائيتين فقط هما كونا إي. في وإيونيك إلكتريك.