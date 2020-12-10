القصيم القابضة تبحث عدم توزيع أرباح عن 2019

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقادها في 30 ديسمبر الجاري، عن طريق وسائل التقنية الحديثة عن بعد، حيث يتضمن جدول أعمال الجمعية 9 بنود بينها عدم توزيع أرباح عن العام المالي 2019. وأوضحت الشركة أنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات (تداولاتي) التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدءا من الساعة 10:00 صباحا من يوم الأحد 12/05/1442هـ الموافق 27/12/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات (تداولاتي) متاحا ومجانا لجميع المساهمين. وأشارت إلى أن ذلك يأتي حرصا على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات الحكومية في المملكة في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. جدول أعمال الجمعية التصويت على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة. التصويت على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. التصويت على تعديل المادة الثامنة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. التصويت على تعديل المادة العشرين من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة. التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرين من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر. التصويت على تعديل المادة الثامنة والعشرين من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات. التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثين من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتقارير اللجنة. التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعين من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2019.

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