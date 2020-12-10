شكرا لقرائتكم خبر «العقارية» تخفض رأسمال شركة تابعة من 2.8 مليار لـ100 مليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت الشركة العقارية السعودية «العقارية» عن موافقة وزارة التجارة على تخفيض رأسمال شركتها التابعة «الوديان» إلى 100 مليون عن طريق إلغاء نحو 275 مليون سهم.

وأوضحت الشركة العقارية السعودية (العقارية) أن وزارة التجارة وافقت في 10 ديسمبر 2020 (أمس) على ما يلي:

أولا: تخفيض رأسمال شركة الوديان من 2.853 مليار ريال إلى 100 مليون ريال، وذلك بإلغاء 275.3 مليون سهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.

ثانيا: الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي والمتعلقة برأس المال وفقا للتخفيض المقرر في البند الأول لتصبح المادة بعد التعديل على النحو التالي «حدد رأسمال الشركة بمبلغ (100,000,000) ريال، مقسما إلى (10,000,000) سهم اسمي متساوي القيمة، قيمة كل منها 10 ريالات، وجميعها أسهم عادية نقدية مدفوعة بالكامل ومودعة في حساب الشركة.

ثالثا: الموافقة على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـالاكتتاب بالأسهم وفقاً للتخفيض المقرر في البند الأول لتصبح المادة بعد تعديل على النحو التالي «اكتتب مالك رأس المال /الشركة العقارية السعودية- شركة مساهمة عامة، مؤسسة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 17/7/1396هـ،ورقم سجلها التجاري (1010012539) وتاريخ 17/6/1397هـ، ومصدره الرياض، في كامل أسهم رأس المال البالغة (10,000,000) سهم، ودفعت كامل الحصة النقدية وأودعت في حساب الشركة ووضعت تحت تصرف مجلس الإدارة».