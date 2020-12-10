«نساند» تتفق مع دار التقنية لتوطين قطع الغيار الميكانيكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة نساند للاستثمار، المملوكة بالكامل لشركة سابك، اتفاقية استثمار مع شركة دار التقنية للاستشارات الهندسية؛ بهدف تمكين الجهود الرامية إلى توطين قطع الغيار الميكانيكية.

وستساعد الاتفاقية على توفير قطع الغيار للمجالات الصناعية الحساسة وتحقيق مستوى من الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الحيوية مثل محطات توليد الطاقة ومرافق تحلية المياه ومصانع البتروكيماويات وقطاع الدفاع.

كما ستساعد في تنمية هذا المجال الجديد في القطاع الصناعي السعودي، وزيادة المحتوى المحلي في سوق الخدمات الهندسية وقطع الغيار.

وأوضح نائب الرئيس لوحدة تطوير الأعمال والمحتوى المحلي الرئيس التنفيذي لشركة نساند الاستثمار المهندس فيصل البحير أن الاستثمار في شركة دار التقنية والمشاركة مع المؤسسين ذوي الخبرة الكبيرة يحقق المهمة المنوطة بشركة نساند التي تركز على الاستثمار في الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الرائدة في المملكة، حيث ستمكن خدمات (دار التقنية) القطاع الصناعي من توطين سلسلة إمدادات قطع الغيار، وتقليص زمن التسليم، وتقليل تكلفة قطع الغيار، وتطوير المساهمة المحلية في قطاع هندسي جديد.

ويمثل تحويل الأصول المادية إلى رقمية الخطوة الأولى نحو التحول الرقمي وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما يعد في صميم الخدمات التي تقدمها دار التقنية لزبائنها، إضافة إلى خدمات الهندسة العكسية وخدمات المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد، وإدارة المختبرات، وتوفير النماذج الأولية لقطع الغيار، وذلك عبر استخدام آلات متطورة وحديثة.