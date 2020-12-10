شكرا لقرائتكم خبر عن 8.4 مليار سهم بـ 21.2 مليار درهم يملكها الأجانب في 6 شركات عقارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع عدد الأسهم التي تعود ملكيتها لمستثمرين أجانب في 6 شركات عقارية مدرجة في أسواق المال الإماراتية إلى 8.4 مليار سهم تقريباً، تصل قيمتها السوقية إلى نحو 21.2 مليار درهم بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول 2020، وذلك وفقاً لما تظهره الأرقام الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وجاءت القفزة الكبيرة في عدد وقيمة الأسهم التي يملكها الأجانب في الشركات العقارية عقب الارتفاعات القوية التي شهدتها أسعار هذه الشركات خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية، مما حفز على الاستثمار في أسهمها.

وتسمح أغلبية الشركات المدرجة في الأسواق المالية للأجانب بملكية تصل إلى 49% من رأس المال، ومن ضمنها الشركات العقارية التي تعدّ من أكثر الشركات نشاطاً في الأسواق.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن الأسواق المالية فقد بلغت ملكية الأجانب في رأس مال شركة إعمار العقارية حتى تاريخ 9 ديسمبر الجاري 2.54 مليار سهم، تشكل ما نسبته 35.51% تقريباً من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 7.159 مليار سهم، وبلغت القيمة السوقية للأسهم التي تعود ملكيتها للأجانب في شركة إعمار العقارية 8.86 مليار درهم خلال فترة الرصد.

أما ملكية الأجانب في شركة الدار العقارية المدرجة في أبوظبي للأوراق المالية، فقد بلغ 2.083 مليار سهم، تشكل ما نسبته 26.5%، ووصلت القيمة السوقية لهذه الأسهم 7.862 مليار درهم في 9 ديسمبر الجاري.

وبلغ عدد الأسهم التي يملكها الأجانب في شركة داماك العقارية 2.046 مليار سهم تشكل 33.825 % من إجمالي رأس مال الشركة، وبلغت قيمتها السوقية 2.9 مليار درهم تقريباً.. في حين بلغ عدد أسهم الأجانب في شركة إعمار للتطوير 304 ملايين سهم، بقيمة سوقية وصلت إلى 872 مليون درهم.

وعلى صعيد ملكية الأجانب في شركة الاتحاد العقارية فقد بلغ عدد الأسهم العائدة لهم 1.032 مليار سهم، بقيمة سوقية وصلت إلى 299 مليون درهم.. فيما بلغت في شركة ديار للتطوير العقاري 419 مليون سهم، بقيمة سوقية وصلت إلى 121 مليون درهم.

ومن المتوقع زيادة نسبة ملكية الأجانب في الشركات العقارية، خاصة في ظل استمرار مسيرة صعودها القوي لبلوغ مستويات سعرية جديدة، خلال الفترة القادمة. (وام)