شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف «موديز» يعزز مكاسب الأسهم في جلسة نهاية الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

عزز منح وكالة «موديز»، حكومة الإمارات أعلى تصنيف سيادي في المنطقة مع نظرة مستقرة للاقتصاد الوطني، من ارتفاعات الأسهم المحلية في آخر جلسات الأسبوع، وذلك بدعم «القيادية» في العقار والبنوك وسط استمرار السيولة ضمن مستوياتها مرتفعة.

ويعطي هذا التصنيف، زخماً إضافياً لمؤشرات الأسواق نحو تسجيل المزيد من الاختراقات في الجلسات القادمة، بعد ارتفاع مؤشر سوق دبي 0.28% إلى مستوى 2546.84 نقطة في جلسة يوم الخميس، بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.63% عند 5109 نقطة.

وبلغت السيولة 750.2 مليون درهم منها 456.9 مليون في أبوظبي، و293.29 مليون في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 566.58 مليون سهم توزعت بواقع 455.69 مليون في دبي و110.89 مليون في أبوظبي، وجاء ذلك عن طريق من خلال 7945 صفقة.

سوق دبي

وفي سوق دبي، ارتفع قطاع البنوك 0.42% بدعم من ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.52%، على الرغم من انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 0.46%.

وارتفع قطاع العقار 0.12% مع ارتفاع «الاتحاد العقارية» 3.3% و«ديار» 2.79% و«داماك» 0.7%، في وقت انخفض «إعمار للتطوير» 0.35% و«إعمار العقارية» 0.27%، بينما استقر «إعمار مولز» من دون تغيير.

وصعد قطاع الاستثمار 1.07% معززاً بارتفاع «شعاع كابيتال» 4.53% و«سوق دبي المالي» 1.64% و«دبي للاستثمار» 0.71%.

كما ارتفع قطاع النقل 0.53% بفعل صعود «الخليج للملاحة» 9.29% و«أرامكس» 0.47%، أمام استقرار «العربية للطيران».

سوق أبوظبي

أما في سوق أبوظبي، فقد ارتفع قطاع البنوك 0.7% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.61% و«أبوظبي التجاري» 1.81% و«أبوظبي الإسلامي» 1.28%.

وزاد كذلك قطاع الاتصالات 0.35% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وارتفع قطاع الطاقة 0.52% مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.85% و«طاقة» 0.65% و«دانة غاز» 0.14%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.22% مدعوماً بارتفاعات «إشراق» 2.72% و«العالمية القابضة» 0.25%، في مقابل انخفاض «الواحة كابيتال» 0.85%.

هذا وانخفض قطاع العقار بنسبة طفيفة بلغت 0.03% مع هبوط «رأس الخيمة العقارية» 0.63% وذلك أمام استقرار «الدار» من دون تغيير.

توجه السيولة

وعلى صعيد التداولات فقط تصدر في سوق دبي «الخليج للملاحة» بقيمة 53.72 مليون درهم مغلقاً عند 0.447 درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» بسيولة قيمتها 37.76 مليون درهم مغلقاً عند 0.31 درهم، ثم «إعمار العقارية» بتداولات بلغت 37.5 مليون درهم وأغلق عند 3.59 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تركزت التداولات على سهم «أبوظبي الأول» بقيمة 121.67 مليون درهم مغلقاً عند 13.22 درهم، تلاه «الدار» بسيولة بلغت 103.15 مليون درهم وأقفل عند 3.22 درهم، ثم «العالمية القابضة» بتداولات قدرها 74.13 مليون درهم مغلقاً عند 40.6 درهم.

وعلى صعيد أكثر الارتفاعات بسوق دبي، فكان لـ«الخليج للملاحة» أيضاً بنسبة 9.29% إلى 0.447 درهم، بينما كان أكثر المتراجعين «السلام القابضة» بنسبة 4.45% عند 0.343 درهم.

وسجل «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» الارتفاع الأكثر بنسبة 14.9% مغلقاً عند 0.748 درهم، بينما سجل «بنك الشارقة» التراجع الأكثر بنسبة 3.47% إلى 0.695 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 21.54 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.65 مليون درهم محصلة شراء العرب و18.9 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 21.54 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 13.3 مليون درهم محصلة بيع الأجانب و8.25 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 27.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 7.2 مليون درهم محصلة شراء العرب و17.84 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و2.4 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 27.5 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «الخليج للملاحة» و«الدار» و«ديار» و«دبي الإسلامي» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «دي إكس بي» و«أبوظبي التجاري» و«إعمار العقارية» و«العربية للطيران».

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 1.3 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بدبي، وبصافي استثمار بلغ 13.8 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي، وبصافي استثمار بلغ 13.8 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهوا نحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار بلغ 1.3 مليون درهم محصلة بيع.