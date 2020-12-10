شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي»: سيولة أكتوبر تسجل ارتفاعاً والقاعدة النقدية تنخفض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت أحدث بيانات المصرف المركزي، عن ارتفاع السيولة إلى 1.807 تريليون درهم بنهاية أكتوبر / تشرين الأول الماضي بزيادة 0.1% في عرض النقد ن3، مقارنة بالشهر السابق، وذلك على الرغم من انخفاض 16.3 مليار درهم في الودائع الحكومية لدى البنوك التجارية والمصرف المركزي.

وارتفع عرض النقد ن1 بنسبة 1.1%، من 568 مليار درهم بنهاية سبتمبر، إلى 574.5 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2020، نتيجة ارتفاع 0.6% في النقد المتداول خارج البنوك (16.9% من ن1) وارتفاع 1.3% في الودائع النقدية (83.1% من عرض النقد ن1).

وارتفع عرض النقد ن2 بنسبة 1.2%، من 1468.7 مليار درهم بنهاية سبتمبر إلى 1486.5 مليار درهم بنهاية أكتوبر، ويعزى ذلك إلى ارتفاع عرض النقد ن1 وزيادة بنسبة 1.3% وبمقدار 11.3 مليار درهم في الودائع شبه النقدية (61.4% من ن2).

كما ارتفع عرض النقد ن3 بنسبة 0.1%، من 1805.7 مليار درهم في نهاية سبتمبر، إلى 1807.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر. وقد ارتفع ن3 بسبب ارتفاع عرض النقد ن1 ون2 على الرغم من انخفاض 4.8% أو 16.3 مليار درهم في الودائع الحكومية لدى البنوك التجارية والمصرف المركزي (17.7% من ن3).

وفي المجمل، خلال شهر أكتوبر، ارتفع عرض النقد ن1 ون2 ون3 بنسبة 1.1% و1.2% و0.1% على التوالي.

يشير المضاعف النقدي إلى أي مدى سينمو عرض النقد ومكوناته الرئيسية، في أعقاب زيادة قدرها مليار درهم في القاعدة النقدية، والتي تعّرف بأنها حاصل جمع النقد المصدر (المتداول لدى الجمهور والنقد في البنوك)، وإجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، وشهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك.

وخلال شهر أكتوبر، سجلت القاعدة النقدية انخفاضا 3.3% وذلك نتيجة انخفاض 7.8% في الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى (18.1% من القاعدة النقدية) وانخفاض 6.9% في شهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك (34.9% من القاعدة النقدية) على الرغم من ارتفاع 2.1% في النقد المصدر (2.28% من القاعدة النقدية) وارتفاع بنسبة 0.7% في الاحتياطيات الإلزامية للبنوك (18.8%من القاعدة النقدية).

وخلال أكتوبر، ارتفع المضاعف النقدي لعرض النقد لــ ن1 ون2 ون3 من 1.36 إلى 1.43 ومن 3.52 إلى 3.69 ومن 4.33 إلى 4.49 على التوالي.

ويعكس الارتفاع في المضاعف النقدي لـ ن1 ون2 ون3 الزيادات الأسرع في المجاميع النقدية المقابلة لها مقارنة بالانكماش الأكبر في القاعدة النقدية.