شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الأوروبي يخفض توقعاته للنمو في منطقة اليورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفض البنك المركزي الأوروبي الخميس توقعاته للنمو في العام 2021 بسبب الموجة الثانية من وباء كوفيد-19، لكنه توقع انتعاشاً اقتصادياً أقوى اعتباراً من العام 2022، على ما أعلنت رئيسته كريستين لاجارد خلال مؤتمر صحفي.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي نمو إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو بنسبة 3,9% في 2021 و4,2% العام 2022 و2,1% العام 2023، بعد انكماش بنسبة 7,3% في 2020. وكانت توقعات أيلول/سبتمبر تتحدث عن انتعاش بنسبة 5,0% في 2021 و3,2% في 2022.

(أ ف ب)

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