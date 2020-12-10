شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط حركة الصادر من البضائع بلغت 13900 طن السفن خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة ميناء دمياط ، أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 25 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13900 طن تضم 11200 طن رمل و2100 طن كلوريد الكالسيوم و600 طن فوسفات ،
وأضاف الميناء ، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 60674 طن تضم 16453 طن قمح و18900 طن ذرة و1572 خشب زان و10845 طن ابلاكاش و9400 طن خردة و2984 طن حديد و520 مواسير .
وسجلت حركة الصادر من الحاويات 456 حاوية مكافئة تشمل خضراوات ( بسلة وفاصوليا وبطاطس وليمون ) وحاصلات زراعية ( بصل وفول سودانى وكراوية وسمسم ) و فواكة ( برتقال ويوسفى وافوكادو وفراولة وبلح ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والسعوديه وأمريكا ومالطا وسنغافورة والهند وسريلانكا وانجلترا واندونيسيا .
كما بلغ عدد الحاويات الوارد 378 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 994 حاوية مكافئة ، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 150837 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 8324 طنا .
كما غادر قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية مكافئة قادم من الاسكندرية ، كما بلغت حركة تداول الشاحنات 4631 شاحنة .
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