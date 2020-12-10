شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع.. والأسواق الإماراتية تربح 5 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.28% رابحاً 7.21 نقطة ليغلق عند مستوى 2546.84 نقطة، وربح رأس المال السوقي 110 ملايين درهم ليغلق عند مستوى 346.15 مليار درهم، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.63% رابحاً 32.20 نقطة ليغلق عند مستوى 5109.192 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 4.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 742.660 مليار درهم، لتربح الأسواق الإماراتية نحو 5 مليارات درهم.

وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.04% رابحاً 0.60 نقطة ليغلق عند مستوى 1490.39 نقطة، وزاد مؤشرات بورصة الكويت، باستثناء السوق الأول، فيما تراجعت بورصة قطر، وهبطت بورصة السعودية.

بورصة دبى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.28% رابحاً 7.21 نقطة ليغلق عند مستوى 2546.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 455.7 مليون سهم محققة ما قيمته 293.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 4866 صفقة لعدد 30 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.03%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.91%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.52%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.73%.

وقفز 17 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 9.29%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.53%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.45%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 1.73%، فيما تصدر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 129.5 مليون ورقة بقيمة 53.7 مليون درهم.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% رابحاً 32.20 نقطة ليغلق عند مستوى 5109.192 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 7.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 742.660 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 110.9 مليون سهم، بقيمة 456.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 3078 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 4.94%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.82%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.70%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.39%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.03%.

وارتفع 22 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 14.9%، ثم سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 14.89%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 12.14%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم بنك الشارقة بنسبة 3.47%، ثم سهم بنك أم القيوين الوطني بنسبة 2.5%، ثم سهم شركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 2.04%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 121.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.61%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% رابحاً 0.60 نقطة ليغلق عند مستوى 1490.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.9 مليون سهم بقيمة 638.7 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع التأمين بنسبة نمو 9.92% مدفوعاً بصعود سهم شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 3.16%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.32% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.74%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%.

فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.77% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.66%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء السوق الأول، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.2% رابحاً 10.89 نقطة ليغلق عند مستوى 5559.90 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.06% خاسراً 3.7 نقطة ليغلق عند مستوى 6097.90 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.93% رابحاً 41.37 نقطة ليغلق عند مستوى 4497.72 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.55% رابحاً 25.07 نقطة ليغلق عند مستوى 4618.18 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 208.7 مليون سهم بقيمة 36.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9440 صفقة، وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.04%، أعقبه قطاع المنافع 1.86%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.51%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.36%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.82%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.25%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والعقار بنسبة 0.12%، 0.10%، على التوالي، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.11%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.

وجاء سهم شركة البريق القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 28.21%، يليه سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 12.87%، ثم سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 9.97%، فيما تصدر سهم شركة الفنادق الكويتية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 4.92% يليه سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 4.29%، ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 3.39%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.01% رابحاً 0.04 نقطة ليغلق عند مستوى 3606.980 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.1 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون ريال عبر تنفيذ 407 صفقة لعدد 38 سهماً.

وارتفعت 6 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 2.41%، ثم سهم، ثم سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 1.12%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 0.71%، فيما تراجعت 14 سهماً على رأسها سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 4.11%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.44%، ثم سهم "المطاحن العمانية" بنسبة 2.23%، فيما تصدر سهم "بنك اتش اس بي سي عمان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 264.5 ألف ريال عماني.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.70% خاسراً 73.15 نقطة ليغلق عند مستوى 10446.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 132.9 مليون سهم بقيمة 357.8 مليون ريال عبر تنفيذ 8926 صفقة، وتراجع 31 سهماً، وارتفعت 10 أسهم، فيما استقرت 6 أسهم، وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.69%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.50%.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.19% خاسراً 16.24 نقطة ليغلق عند مستوى 8643.97 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.61% رابحاً 716.89 نقطة ليغلق عند مستوى 20557.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 338.7 مليون سهم بقيمة 11 مليار ريال.

وهبط 12 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.28%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.96%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.51%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.46%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.27%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.13%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 7.11%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.29%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.05%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.98%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.55%.

وقفز 95 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الصمعاني" بنسبة 9.96%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 9.94%، ثم سهم "الدوائية" بنسبة 7.11%، فيما تراجع 92 سهماً على رأسها سهم "العمران" بنسبة 1.99%، ثم سهم "مجموعة صافولا" بنسبة 1.84%، ثم سهم "أبومعطي" بنسبة 1.80%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 711.9 مليون ريال سعودي.