شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: المالية: أداء اقتصاد مصر فاق التوقعات رغم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الخميس، 10-12- 2020، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها تصريح وزير المالية حول الاقتصاد المصرى، وأنه فاق كافة التوقعات رغم كورونا بشهادة مؤسسات التصنيف الدولية، وإعلان رئيس التمثيل التجارى بأن إسبانيا أصبحت نقطة نفاذ الصادرات المصرية إلى أوروبا بأكملها وارتفاع سعر الدولار بمقدار قرش اليوم الخميس وغيرها من الأخبار ..

المالية: أداء اقتصاد مصر فاق التوقعات رغم كورونا بشهادة مؤسسات التصنيف الدولية

فاق أداء الاقتصاد المصرى التوقعات، رغم أزمة «كورونا» بشهادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، على نحو يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة والجريئة التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وساندها الشعب المصرى، وأسهمت فى استقرار السياسات المالية والنقدية، وأشادت بها مدير صندوق النقد الدولى قائلة: «مصر نجم ساطع عالميًا فى مجال الإصلاح الاقتصادى»، ويؤكد كفاءة إنفاق الحزمة المالية الداعمة للنشاط الاقتصادى والقطاعات والفئات الأكثر تضررًا، المقررة بـ ٢٪ من الناتج المحلى، بمراعاة الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، ويشير أيضًا إلى أهمية المشروعات التنموية فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، وتحفيز الاستثمار.

رئيس التمثيل التجارى: أسبانيا نقطة نفاذ الصادرات المصرية إلى أوروبا بأكملها

قال الدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى، إن السوق الأسبانى من أهم الأسواق المستهدفة للتصدير إليها المرحلة المقبلة لأن أسبانيا تجمعنا بها عادات غذائية مشتركة ونعمل على زيادة صاراتنا إليها، بالإضافة إلى أنها سوق مهم فى الاتحاد الأوروبى وندخل من خلالها إلى أوروبا بشكل عام لأنها المكان الذى يقوم بالكثير من المشتريات إلى دول الإتحاد الأوروبى، وكذلك علاقتها مع أمريكا اللاتينية والتى تعطى الفرصة للصادرات المصرية النفاذ إلى هناك.

سعر الدولار يرتفع بمقدار قرش اليوم الخميس.. ويسجل 15.62جنيه بالبنك الأهلى

ارتفع سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 10-12-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، بمقدار قرش واحد، ليصل فى البنك الأهلى المصرى لـ 15.62 جنيه للشراء، و15.72جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع ، مقارنه بأسعاره أمس الأربعاء.

البورصة تقرر الشطب الإجباري لسهم مصر جنوب إفريقيا للاتصالات

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، شطب قيد أسهم شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات من جداول البورصة المصرية شطباً إجباريا برأس مال مصدر قدره 12.8 مليون جنيه موزعاً على عدد 63.9 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.2 جنيه للسهم الواحد مدفوع بالكامل، وذلك تنفيذاً لأحكام المادة (53) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (73) من الإجراءات التنفيذية لها.

وزير قطاع الأعمال: طرح شركة غزل المحلة إبريل المقبل بالبورصة ونستهدف 100 مليون جنيه

كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة ستطرح شركة "غزل المحلة لكرة القدم" فى البورصة المصرية فى شهر أبريل المقبل 2021، وذلك فور انتهاء كافة الإجراءات القانونية، حيث يستهدف الطرح تحصيل نحو 100 مليون جنيه .

مصر ترسل القطع الأثرية المشاركة في معرض "شطر المسجد" بالسعودية.. صور

سافرت القطع الأثرية والتي من المقرر أن تشارك في معرض الآثار الإسلامية " شطر المسجد" بمتحف اثراء بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية لتجهيزها وعرضها بقاعة الحضارة الإسلامية (كنوز) التي سيقام بها المعرض.

التخطيط: 47 مليار جنيه استثمارات لمحافظات الصعيد خلال العام المالى 2020/2021

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، لافتة إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.

وزير الإسكان: بدء تنفيذ "محور شمالى" موازٍ لمسار القطار الكهربائى بمدينة الشروق

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن البدء فى تنفيذ "محور شمالى" بمدينة الشروق، مواز لمسار القطار الكهربائى، والذى يُعد أكبر مشروعات الطرق فى المرحلة الحالية بالمدينة، لما سيحققه من سهولة مرورية مستقبلية، تُيسر الانتقال من مدخل الإسماعيلية رقم (1) حتى مدخل رقم (2)، بطول 4 كم.

سفير مصر بإسبانيا: تحدثنا مع المجلس الدولى للزيتون لتقديم الدعم الفنى لمصر

قال السفير عمر سليم سفير مصر فى إسبانيا، إن مصر انضمت إلى المجلس الدولى للزيتون ومقره مدريد الذى يشارك فيه دول كثيرة وفيه يتم تحديد أهم المعايير لتصدير الزيتون ونتحدث الآن مع المجلس لكى يقدموا لمصر الدعم الفنى فى الزيتون فى إطار توجه الرئيس بزراعة 1.5 مليون فدان .