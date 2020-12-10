تباين أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس.. و4.99 ريال سعودي بـ1 جنيه استرلينى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 10-12-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، فى حين سجل جنيه استرلينى 4.99 ريال سعودي مقابل سعره أمس كان بـ 5.05 ريال سعودى، و 1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرليني، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وسجلت أسعار النفط اليوم، 49.08 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة بمقدار 22 سنت أو ما يوازي 0.5% وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45.77 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 25 سنتا أو ما يوازي 0.6%.

وشهدت أسعار النفط اليوم، ارتفاعا مدعومة بطرح لقاح مضاد لكوفيد-19 في بريطانيا والموافقة الوشيكة على لقاح في الولايات المتحدة مما قد يحفز انتعاشا في الطلب على الوقود، على الرغم من زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي وفقا لرويترز.