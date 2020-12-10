شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز : هيئة السلع المصرية تعلن شراء 30 ألف طن من زيت الصويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مشتري الحبوب الحكومي المصري، الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الخميس إنه اشترى 30 ألف طن من زيت الصويا في مناقصة عالمية. وطلبت مصر وصول الزيت بين 28 يناير و14 فبراير 2021.

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