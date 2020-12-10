شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الذهب السعودى لـ"عيار 22" بـ221.47 ريال اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 10-12-2020، وسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 221.47 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 224.46 ريال سعودى مقارنة بأسعار أمس الأربعاء. وتراجع الذهب اليوم الخميس بعد عمليات بيع مكثفة شهدها في الجلسة السابقة مع استمرار الضبابية فيما يتعلق بمفاوضات التحفيز المالي المستمرة منذ وقت طويل بالولايات المتحدة. وقال لاكلان شو رئيس أبحاث السلع الأساسية لدى بنك أستراليا الوطني "واجه الذهب صعوبات بسبب إحباط الأسواق من عدم قدرة النواب في الولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق مالي كانت تتوقعه". وأضاف "قد نشهد تغيرا في النظام بأسواق الذهب في ظل ضعف ارتباطها بالعائدات الحقيقية، بسبب استمرار اتجاه المستثمرين إلى أصول أعلى مخاطرة مما يخلق آفاق زاخرة بالتحديات للملاذات الآمنة مثل الذهب". وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: سعر الذهب عيار 24بنحو 221.47 ريال بما يعادل 59.04$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 203.01 ريال بما يعادل 54.12$ سعر الذهب عيار 22 بنحو 203.01 ريال بما يعادل 54.12$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 193.79 ريال بما يعادل 51.66$ سعر الذهب عيار 21 بنحو 193.79 ريال بما يعادل 51.66$ سعر الذهب عيار 18 بنحو 166.10 ريال بما يعادل 44.28$ سعر الذهب عيار 14 بنحو 129.19 ريال بما يعادل 34.44$ سعر الذهب عيار 18 بنحو 166.10 ريال بما يعادل 44.28$ سعر الذهب عيار 14 بنحو 129.19 ريال بما يعادل 34.44$ سعر الذهب عيار 12 بنحو 110.73 ريال بما يعادل 29.52$ سعر الذهب عيار 12 بنحو 110.73 ريال بما يعادل 29.52$ سعر أوقية الذهببنحو 6,888 ريال بما يعادل 1,836$ سعر أوقية الذهببنحو 6,888 ريال بما يعادل 1,836$ سعر جنيه الذهب بنحو 1,550 ريال بما يعادل 413.28$ سعر جنيه الذهب بنحو 1,550 ريال بما يعادل 413.28$ سعر كيلو الذهببنحو 221,467 ريال بما يعادل 59,039$ سعر كيلو الذهببنحو 221,467 ريال بما يعادل 59,039$

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