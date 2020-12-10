شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تقرر الشطب الإجباري لسهم مصر جنوب إفريقيا للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، شطب قيد أسهم شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات من جداول البورصة المصرية شطباً إجباريا برأس مال مصدر قدره 12.8 مليون جنيه موزعاً على عدد 63.9 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.2 جنيه للسهم الواحد مدفوع بالكامل، وذلك تنفيذاً لأحكام المادة (53) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (73) من الإجراءات التنفيذية لها.

وتضمن القرار، حذف بيانات أسهم الشركة من على قاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس 17 ديسمبر، على أن يتم تداول أسهم الشركة ( خارج المقصورة ) بسوق الصفقات.

جاء ذلك في ضوء عدم وجود مسئول فعلي للشركة، يمكن التواصل معه لاستلام المخاطبات الصادرة من إدارة البورصة لالتزام الشركة بتنفيذ قراري لجنة القيد بتاريخ 6 أكتوبر، 25 نوفمبر، طبقاً لأحكام المادة (53) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (73) من الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما – و ما ورد من الهيئة العامة للاستثمار بشأن أن الشركة كانت متواجدة بمقرها الكائن منذ ثلاث أعوام تقريبا وأنها غادرت المحل المذكور دون وجود دلائل عن المقر الجديد فضلا عن ارتداد كافة الخطابات الصادرة للشركة من إدارة البورصة المصرية، بالإضافة إلى عدم التزام الشركة بتصحيح المخالفات وهى موافاة البورصة المصرية القوائم المالية عن السنوات المالية المنتهية في 2019 بالإضافة إلى القوائم المالية عن الفترات المالية المنتهية في 31/3/2020 و 30/6/2020.

كما لم ترد الشركة على ما يفيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل مقر الشركة الرئيسي وما يستتبعه من تعديل النظام الأساسي وتقارير الافصاح التي توضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الادارة عن الفترات المنتهية في 31/12/2019 و31/03/2020 و30/06/2020 وإرسال نموذج عن استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال وسداد مستحقات القيد بالبورصة.