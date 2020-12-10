شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية جراء تعثر تعافي سوق المال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية عند الفتح اليوم الخميس إذ تنبئ قفزة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بتعثر التعافي في سوق العمل، بينما تتواصل المفاوضات بشأن تحفيز اقتصادي جديد.
نزل المؤشر داو جونز الصناعي 114.73 نقطة بما يعادل 0.38 بالمئة إلى 39954.08 نقطة، وهبط ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 19.11 نقطة أو 0.52 بالمئة ليسجل 3653.71 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 98.80 نقطة أو 0.80 بالمئة إلى 12240.15 نقطة.
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