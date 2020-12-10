شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم "مينا فارم" وبنك فيصل 10 آلاف جنيه لمخالفتهما قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، اليوم الخميس، فرض التزام مالي على شركتي مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، بنك فيصل الإسلامي المصري، بقيمة 5 آلاف جنيه لكل منهما، على أن يعاد عرض موقف الشركتين على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركتين، وذلك لمخالفة الشركتين لأحكام المادة (46) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، التنبيه على شركتي السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، راية لخدمات مراكز الاتصالات، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قد قررت بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، أولاً قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم بنك القاهرة من 4 جنيهات للسهم إلى 2 جنيه للسهم، ليصبح رأس مال البنك المصدر والمقيد بالبورصة المصرية والبالغ 5.250 مليار جنيه، موزعاً على عدد 2.625 مليار سهم (بدلا من عدد 1.3 مليار سهم) بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم (بعد تعديلها) ، ممثلاً في ثلاثة إصدارات بجدول قيد الاوراق المالية المصرية.

كما قررت إدراج أسهم بنك القاهرة، بعد التجزئة على قاعدة البيانات اعتبـارا من بداية جلسـة تداول يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر، قيد تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للبنك والخاصة بمركز البنك الرئيسي ومحله القانوني طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء.