شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تكشف رصيد شهادات الإيداع الدولية للشركات المدرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر، لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، وبلغ رصيد شهادات إيداع شركات بالم هيلز للتعمير 706.870 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير 461.123 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك 329.085 مليون شهادة، عامر جروب 235.569 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة 185.855 مليون شهادة.

وبلغ رصيد شهادات إيداع شركات جي بي أوتو 175.225 مليون شهادة، المصرية للاتصالات 169.633 مليون شهادة، البنك التجاري الدولي-مصر 141.678 مليون شهادة، نعيم القابضة 99.357 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية 85.009 مليون شهادة، كما بلغ رصيد شهادات إيداع شركات حديد عز عند 74.721 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.248 مليون شهادة، السويس للأسمنت 20.420 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.3 مليار جنيه، ليغلق عند 650.229 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 512.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.2 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.41% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.87%، والعرب على 5.72% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.98% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.01%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 23 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، 61.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 62.3 مليون جنيه، 25.8 مليون جنيه، 818.4 ألف جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 10987 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 2230 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 13157 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 4236 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2093 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 3040 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1074 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 123 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.