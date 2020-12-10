شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يصعد بخسائر "جبل عمر" 79% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة جبل عمر للتطوير، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع خسائرها بنسبة 78.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 237.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 132.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 208.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 19.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض كبير في الإيرادات بسبب توقف تشغيل الفنادق والمراكز التجارية بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا.

وتراجعت المبيعات إلى 1.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 244.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 917.9 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 206 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 682.4 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 31.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.