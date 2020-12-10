شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الوطنية للبناء والتسويق تبحث زيادة رأسمالها في 31 ديسمبر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق دعوة المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة الغير العادية والمقرر انعقادها، يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الجمعية ستبحث توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من 60 مليون ريال إلى 120 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 6 مليون سهم إلى 12 مليون سهم.

وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو وتنوع في استثمارات الشركة بشكل جيد خلال الأعوام القادمة ان شاء الله

ومن المُقرر زيادة رأس المال من خلال منح أسهم مجانية للمساهمين من الاحتياطيات الأخرى والأرباح المبقاة بما يعادل (1) سهم لكل سهم مصدر وبنسبة 100% من رأس المال.

وفي حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية للبناء والتسويق حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 75.3% خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، لتبلغ 2.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 8.6 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكاليف المواد الأولية بسبب تأثير جائحة كورونا.