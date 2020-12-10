شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التجارة تُوافق على تخفيض رأس مال تابعة لـ "العقارية" إلى 100 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة العقارية السعودية عن موافقة وزارة التجارة على تخفيض رأس مال شركة الوديان من 2.853 مليار إلى 100 مليون ريال، وذلك بإلغاء عدد 275.3 مليون سهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الوزارة وافقت أيضاً على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي والمتعلقة برأس المال وفقاً للتخفيض المقرر في البند الأول.

وحسب المادة السابقة المُعدلة، حُدد رأس مال الشركة بمبلغ 100 مليون ريال سعودي، مقسماً إلى 10 مليون سهم متساوي القيمة، قيمة كل منها 10 ريالات، وجميعها أسهم عادية نقدية مدفوعة بالكامل ومودعة في حساب الشركة.

كذلك وافقت وزارة التجارة على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـالاكتتاب بالأسهم وفقاً للتخفيض المقرر في البند الأول.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر خلال الربع الثالث إلى تكوين مخصصات انخفاض في قيمة موجودات مالية بقيمة 7.5 مليون كما تم تكوين مخصص الانخفاض في الاعمال الرأسمالية بقيمة 6.7 مليون ريال و 4 مليون ريال مصنفة ضمن المصاريف الإدارية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 15.6 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 49 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.