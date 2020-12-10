شكرا لقرائتكم خبر عن الألمنيوم يرتفع بفعل المخاوف حيال نقص المعروض العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الألمنيوم خلال تداولات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ونتيجة المخاوف بشأن نقص المعروض العالمي من المعدن الصناعي.



وزاد التفاؤل بشأن إقرار حزمة تحفيز ثانية بعد قرار مجلس النواب الأمريكي بالأمس والذي مد من خلال أجل تمويل الحكومة الفيدرالية لمدة أسبوع من أجل إعطاء الفرصة لمحادثات حزمة التحفيز.



وتتابع الأسواق العالمية عن كثب التطورات بشأن مناقشات حزمة التحفيز المالية الثانية في الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة كورونا.



وتتواصل جهود العالم في محاولة احتواء أزمة كورونا لا سيما بعد ظهور عدة لقاحات فعالة والاستعانة بها في الوقاية من الفيروس.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 91.1 نقطة وأقل مستوى عند 90.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للألمنيوم بنسبة 0.3% إلى 2040.5 دولار للطن خلال تعاملات بورصة لندن بينما ارتفع المعدن الصناعي بنسبة 1.7% إلى 16.265 ألف يوان للطن في تعاملات بورصة شنغهاي.



هذا، وقد بدأت الحكومة الصينية فرض قيود على صادرات الألمنيوم في فصل الشتاء الأمر الذي يعزز المخاوف بشأن ضعف المعروض العالمي.