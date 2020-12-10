شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية قرب ذروة 10 أشهر قبل قرارات السياسة النقدية فى منطقة اليورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتحافظ على مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، بالقرب من أعلى مستوى فى عشرة أشهر المسجل بالجلسة السابقة ، وتظل الارتفاعات محدودة حتى اللحظة ، فى ظل ترقب المستثمرين قرارات السياسة النقدية فى منطقة اليورو.

أضاف مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 قرابة 0.2% حتى الساعة 11:50 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، في ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوي 396.61 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير الماضي.

تحققت تلك المكاسب بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، مع توالي الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ، بالقرب من أعلى مستوى فى عشرة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع الأغذية والمشروبات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع قرابة واحدة بالمئة ، فى ظل توقعات ارتفاع الطلب قبل فترة أعياد رأس السنة المالية.

قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

من المتوقع على نطاق كبير أن يوسع البنك المركزي إجراءات التحفيز النقدي ، بهدف دعم اقتصاد المنطقة الموحدة فى مواجهة مخاطر تباطؤ التعافي الاقتصادي ،ومكافحة الركود التضخمي الذي بات أحد أكبر الأزمات التي تواجه صانعي السياسة النقدية الأوروبية.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بحوالي 0.8% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل المؤشر فى وقت سابق من التعاملات مستوي قياسي جديد عند 3,712.39 نقطة.

فى أوروبا صعد مؤشر يورو ستوك 50 قرابة 0.3% ،فى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ، وفى ألمانيا ارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.1%.

وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.8% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، بفضل الهبوط الواسع فى سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل سلة من العملات العالمية.