شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عام شرطة أبوظبي يزور «جيتكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” زار اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي معرض جيتكس للتقنية 2020 في دورته الـ 40 حالياً في مركز دبي التجاري العالمي ويشارك فيه 1200 شركة من 60 دولة تعرض أحدث منتجات التقنية.

واطلع المزروعي على عدد من الأجنحة والمنصات والتي تضم أحدث ما وصلت إليه التقنيات العالمية في كافة مناحي الحياة ومستجدات قطاع الاتصالات وأحدث المنتجات والحلول الذكية والمبتكرة ومستجدات علوم تقنية المعلومات والأمن السيبراني وأهم الوسائل والأدوات والأنظمة التقنية المستخدمة في تعزيز الأمن وبناء منظومة المدن الآمنة.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على تسخير أحدث التقنيات والأنظمة الفنية والإدارية للنهوض بالعمل الأمني لتحقيق رؤية الحكومة لجعل إمارة أبوظبي في مقدمة المدن الآمنة وبناء اقتصاد مستدام ومتفتح عالمياً ويمتلك القدرة على المنافسة.

وتشارك شرطة أبوظبي في جناح حكومة أبوظبي في المعرض بعرض مشاريع مبتكرة في مجال التحول الرقمي ضمن جهودها في تقديم خدمات متميزة ومواكبة للجمهور تضم أحدث التطبيقات والحلول التقنية المتكاملة.

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